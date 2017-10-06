ساويرس يهاجم الفيشاوي.. ويسرا لمنى الشاذلي: «اطلعي فاصل» (فيديو)

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قالت الفنانة يُسرا، إن إدارة مهرجان الجونة السينمائي، المُنعقد مؤخرًا في الغردقة، بدورته الأولى، قررت تخطي أزمة «لفظ» الفنان أحمد الفيشاوي، مباشرةً عقب انتهاء حفل الافتتاح.

أضافت يُسرا، خلال حوار أسرة إدارة المهرجان، مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج «معكم»، عبر فضائية «سي بي سي»، «أنا عن نفسي اتخضيت، كنت فرحانة أوي فاتخضيت من تصرف غير مسئول، اتضايقت في لحظة لكن كان لازم اتخطى ده بسرعة عشان ماتوقفناش».

فيما قالت الفنانة بُشرى، «السينما من أجل الإنسانية، كان ينبغي أن لا يحدث ذلك رغم أنه كان هزار وكان مستمر في ده من بداية الحفل».

ومن جانبه؛ قال المهندس نجيب ساويرس، مؤسس المهرجان، «زي ما تبقى واحدة جايبة فستان جديد لونه أبيض وفرحانة بيه أوي، وأول ما تدخل يقوم حد دالق عليها الشربات».

تابع: «بس للأمانة يعني، أحمد جيه تاني يوم واعتذر شخصيًا، وأنا نصحته وقولتله أنت كده مش بتضرنا إحنا، أنت بتضر نفسك، أنت ليك جمهور.. في حد يعرف يعيش من غير جمهوره؟ الجمهور بالنسبة للفنان هو اللي بيديه الدعم، وبالتالي لم تخسر جمهورك بسبب تصرف زي ده فأنت الخسران، وبعد كده والحمد لله معملهاش تاني».

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وعادت «يُسرا» للمقاطعة، قائلةً: «أحمد موهبة فنية ومش لازم يضيعها، ويا ريت نغير الموضوع»، ومن جانبها خرجت مقدمة البرنامج لفاصل إعلاني.

يذكر أن أحمد الفيشاوي صرح بلفظ خارج في أثناء حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بالغردقة، بسبب استيائه من اهتزاز شاشة عرض الفيلم في المهرجان، ما عرضه لموجة انتقادات واسعة.

وشارك الفيشاوي في المسابقة الرسمية بمهرجان الجونة السينمائي بفيلمه «شيخ جاكسون»، من بطولة أحمد مالك، وأمينة خليل، وحازم إيهاب، وبسمة، ومحمود البزاوي، وعمر أيمن، وتظهر دُرّة كضيفة شرف العمل، وإخراج عمرو سلامة وتأليف السيناريست عُمر خالد.