الملك سلمان: "رؤية 2030" تفتح آفاقًا لقطاع الأعمال مع جميع الدول

القاهرة – (مصراوي)

قال الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز،الخميس، خلال استقبال أعضاء مجلس الأعمال السعودي الروسي، إن بلاده اعتمدت خطة (رؤية المملكة 2030) للتنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني وتحريره من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للاقتصاد.

وأضاف الملك سلمان، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الزيارة إلى روسيا تأتي للتأكيد على أن المملكة تمضي قدمًا في البحث الجاد عن الفرص المشتركة لتطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.

وجاء في تغريدة على حساب الوكالة الرسمية السعودية بموقع "تويتر" قول الملك سلمان أيضًا: "نسجل بارتياح تام ما لمسناه من توافق في الآراء مع القيادة الروسية نحو العمل على نقل مستوى العلاقات لآفاق أرحب".

وأشار العاهل السعودي إلى الزيارات الثلاث السابقة لولي العهد محمد بن سلمان إلى روسيا وكيف أثرت بشكل واضح في تعزيز الشراكة بين الجانبين.

وأضاف الملك سلمان أن "رؤية 2030 تفتح آفاقا واعدة لقطاع الأعمال وتعزيز الشراكات مع جميع الدول بما في ذلك روسيا."

وأضاف: "المملكة كانت ولا تزال تحرص على استقرار السوق العالمي للنفط بما يحقق التوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين. كانت مساهمتنا مع الأصدقاء الروس محورية للتوصل إلى آفاق نحو إعادة التوازن لأسواق النفط العالمية وهو ما نأمل في استمراره".

ووقّعت روسيا مع المملكة 14 اتفاقية ثنائية، في ختام لقاءات القمة بين الرئيس فلاديمير بوتين والملك سلمان في قصر الكرملن.