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ألمانيا تتأهل للمونديال بثلاثية في إيرلندا الشمالية

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ألمانيا تتأهل للمونديال بثلاثية في إيرلندا الشمالية ألمانيا تتأهل للمونديال بثلاثية في إيرلندا الشمالية

التحرير

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تأهل منتخب ألمانيا رسميًا إلى بطولة القادمة في 2018، بعد فوزها على إيرلندا الشمالية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت بينهم الليلة على ملعب جرادسكي، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وأحرز سبستيان رودي هدف الألمان الأول فى الدقيقة الـ2، قبل أن يضيف زميله ساندرو واجنر الهدف الثاني فى الدقيقة الـ21، وعزز تقدم الماكينات الألمانية اللاعب جوشوا كيميج فى الدقيقة الـ86، وقبل انتهاء المباراة بثواني نجح اللاعب جوش ماجينيس من إحراز هدف تقليص الفارق لمنتخب إيرلندا الشمالية.

وبتلك النتيجة يحسم الألماني تأهلة لمونديال روسيا بعد إحتلاله صدارة المجموعة الثالثة برصيد 27 نقطة، بينما تجمد رصيد إيرلندا الشمالية عند النقطة الـ19 فى المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة.

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وفى الجولة ذاتها فاز المنتخب الدنماركي على نظيره الجبل الأسود بهدف دون رد، ليرتفع رصيده إلى النقطة الـ19 بالمركز الثاني فى المجموعة الخامسة خلف المنتخب البولندي.

بينما تجمد رصيد منتخب الجبل الأسود عند النقطة الـ16 فى المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة.

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التحرير

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