إنجلترا تفوز على سلوفينيا وتتأهل للمونديال بهدف «كين» (فيديو)

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تأهل المنتخب الإنجليزي رسميًا لكأس العالم بعد فوزه على المنتخب السلوفيني بهدف نظيف في الجولة التاسعة لتصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018 المُقام في روسيا.

وأحرز هاري كين، نجم توتنهام هوتسبيرز، هدف الصعود للمونديال في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليرفع الفارق لـ7 نقاط بين المنتخب الانجليزي والمنتخب السلوفاكي الذي خسر بدوره أمام اسكتلندا اليوم، مع تبقي جولة واحدة على نهاية التصفيات.

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وفي باقي نتائج المباريات، تعادلت مالطة مع ليتوانيا بهدف لكل فريق، ليتأهل منتخب الأسود الثلاثة رسميًا لمونديال روسيا 2018، رفقة المنتخب الألماني «المانشافت» الذي فاز على ايرلندا بثلاثة أهداف لهدف، ليضمن الصعود رسميًا.