حملة دعم مشيرة خطاب لرئاسة "اليونيسكو" تُشيد بسحب العراق مرشحه لصالح مصر

القاهرة- (أ ش أ):

وجهت الحملة الشعبية لدعم السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونيسكو، رسالة شكر وتقدير للحكومة وللشعب العراقي على موقفهم النبيل الداعم للمرشحة المصرية ، وسحب المرشح العراقي للمنصب.

وقالت الحملة، في رسالتها الخميس ، "يطيب لنا أن نتقدم بخالص الشكر والعرفان على موقفكم النبيل الداعم للمرشحة المصرية ، ويهديكم الشعب المصري أسمى معاني التقدير لما لاقاه موقفكم من أثر طيب على قلوب جموع الشعب المصري بكافة أطيافه".

وأضافت: "إن مواقفكم ما هي إلا امتداد للاتصال والترابط الحضاري بين الشقيقتين أقدم حضارتين في المنطقة ، وبموقفكم تأكيد على ضرورة توحيد الصف العربي إزاء هذا الملف الدولي الهام".

وقالت: "إن ما عانى منه العراق في السنوات الماضية من محاولات لهدم الموروث الحضاري واستهداف الشعب العراقي ونسيجه أحبطه تماسككم وحرصكم على إعلاء قيم المواطنة والحفاظ على هويتكم".

وأكدت وقوف شعب مصر دائماً بجانب الشعب العراقي وحرصه الشديد على سلامة العراق ورفعته.

واختتمت الحملة رسالتها بالقول "شعب العراق الكريم الذي في شمسه عروبتنا وفي فراته أخوتنا ومحبتنا.. نشكركم على موقفكم الكريم".

وكان بيان صادر عن سفارة العراق بالقاهرة ومندوبيته لدى جامعة الدول العربية ، في وقت سابق اليوم ، قد أعلن أن الخارجية العراقية أبلغت نظيرتها المصرية، صباح اليوم، الموافقة على سحب ترشيح مُرشحها لمنصب مدير عام اليونيسكو الدكتور صالح الحسناوي لصالح السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب ، وذلك في إطار التعاون والتنسيق الثنائي في المحافل العربية والدولية، والذي تعزز بشكل ملحوظ بين البلدين الشقيقين في الفترة الأخيرة.