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أمير الكويت يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات 6 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

أمير الكويت يهنئ الرئيس بذكرى انتصارات 6 أكتوبر

11:43 م الخميس 05 أكتوبر 2017

أمير الكويت يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات 6 أكتوبر

أمير الكويت والرئيس السيسي

الكويت- (أ ش أ):

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الخميس، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن أمير الكويت قال، خلال برقيته، "بكل فخر هذه الملحمة الخالدة التي سطرها شهداء الأبرار بتضحياتهم واستبسالهم في هذه الحرب لتحرير الأراضي المصرية، والتي امتزجت فيها الدماء الكويتية والمصرية معا فيها مجسدة بذلك أسمى عرى الروابط الأخوية والعلاقات الحميمة بين البلدين والشعبين الشقيقين".. متمنيا للرئيس السيسي موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم كل الرفعة والرقي والازدهار.

كما بعث ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح ببرقيتي تهنئة مماثلة.

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