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ضبط 3 أطنان أرز تمويني قبل بيعها في السوق السوداء بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

ضبط 3 أطنان أرز تمويني قبل بيعها في السوق السوداء بكفر الشيخ

11:34 م الخميس 05 أكتوبر 2017

ضبط 3 أطنان أرز تمويني قبل بيعها في السوق السوداء بكفر الشيخ

أرشيفية

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبطت مباحث بمديرية أمن كفر الشيخ، اليوم الخميس، بالتعاون مع مباحث قسم شرطة بيلا، سائقين بحوزتهما 3 أطنان أرز تمويني، محظور تداوله خارج منظومة التوزيع على البطاقات الذكية التموينية.

كانت معلومات وردت للمقدم محمد دومة، رئيس مباحث التموين بمديرية أمن كفر الشيخ، بقيام المدعو "إسماعيل إ.ا"، 30 عامًا، سائق، والمدعو "السيد ي.م"، 25 عامًا، سائق توك توك، يقيمان بدائرة قسم شرطة بيلا، بالإتجار في الأرز التمويني، من خلال تجميعه من المواطنين، وإعادة بيعه بأسعار السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تشكلت حملة مكبرة من مباحث التموين بكفر الشيخ، ضمت الرائد محمد قطاطو، رئيس مباحث قسم شرطة بيلا، وقوة من القسمين، تحت إشراف العميد محمد عمار مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، وتوجهت ناحية عنوان المذكورين، عقب ثبوت التحريات صحة ما ورد من معلومات.

وضبطت الحملة المدعو الأول وبحوزته 2 طن أرز مدعم على متن سيارة نقل تحمل لوحات معدنية رقم 31786 نقل كفر الشيخ، وضبط الثاني وبحوزته طن واحد، وذلك أثناء إتجاره فيها داخل توك توك.

حُرر للأول المحضر رقم 5649 لسنة 2017 جنح قسم شرطة بيلا، وللثاني المحضر رقم 5648 لسنة 2017 جنح قسم شرطة بيلا، وجار العرض على النيابة العامة.

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