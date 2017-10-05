صورة وخبر: بوتين يستقبل الملك سلمان في الكرملين

بوتين والملك سلمان (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، في الكرملين، حيث يقوم الأخير بأول زيارة لملك سعودي إلى موسكو بدأها، أمس الأربعاء.

وبحث الزعيمان العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بينهما إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات في العديد من المجالات.

وأثناء استقبال الملك سلمان داخل الكرملين التقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة لبوتين وسلمان أثناء تجولهما في أروقة القصر الرئاسي الروسي.