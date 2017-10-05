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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

11:09 م الخميس 05 أكتوبر 2017

إعداد – محمد الصباغ:

أعلن جهاز أمن الدولة السعودي إحباط مخطط لخلية تنتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي في العاصمة الرياض، فيما تم توقيع 14 اتفاقية بين والسعودية في ختام زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى موسكو، وحظرت محكمة إسبانية جلسة لبرلمان كتالونيا لبحث إعلان الانفصال عن إسبانيا.

1 - أمن الدولة السعودي يعلن إحباط مخطط داعشي

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جانب من عمليات رجال الأمن السعودي في الرياض (صورة من مقطع بثته قناة )

أعلن جهاز رئاسة أمن الدولة السعودي، اليوم الخميس، إحباط مخطط إرهابي لخلية من تنظيم داعش في الرياض. وأضاف في بيان أن الخلية الإرهابية سعت لتنفيذ مخططاته التي تستهدف أمن واستقرار المملكة.

كما أبرز البيان القبض على 5 عناصر من الخلية ومقتل اثنين حينما فجر أحدهما نفسه في مداهمة بحي الرمال شرقي الرياض والثاني قُتل خلال مواجهته لقوات الامن في حي نمار غربي العاصمة.

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2- 14 اتفاقية بين روسيا والسعودية في ختام زيارة الملك

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جانب من لقاء الملك سلمان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب)

وقعت روسيا والمملكة العربية السعودية اليوم الخميس 14 اتفاقية ثنائية، في ختام محادثات القمة التي جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر الرئاسة الروسية (الكرملين).

ووقعت حكومتا البلدين اتفاقا للتعاون في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، ومذكرة تفاهم بين وزارتي الاتصالات العامة الروسية والاتصال وتكنولوجيا المعلومات السعودية.

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3- محكمة إسبانية تحظر جلسة لبرلمان كتالونيا لبحث إعلان الاستقلال

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متظاهرون مؤيدون لانفصال كتالونيا عن إسبانيا في برشلونة (أرشيفية)

قضت المحكمة الدستورية الإسبانية بحظر الجلسة، التي يعتزم برلمان إقليم كتالونيا عقدها لمناقشة إعلان الاستقلال عن إسبانيا، حسبما أفاد الإعلام المحلي.

كان الحزب الاشتراكي الكتالوني، وهو حزب وحدوي يعارض الحركة الانفصالية، قد تقدم بطلب أمر حماية إلى المحكمة الاتحادية على أساس أن إعلان الاستقلال سيخالف الدستور و"يدمر" حقوق النواب في الإقليم.

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4- عمليات الحويجة تعلن تحرير ناحية الرياض غربي كركوك

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القوات العراقية في الحويجة في 4 أكتوبر 2017 (أ ف ب)

أعلن قائد عمليات تحرير الحويجة العراقية الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، عن تحرير ناحية الرياض جنوب غربي كركوك بالكامل.

وذكر يار الله في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية، أن قطعات الفرقة المدرعة التاسعة ولواء السادس والعشرين من الحشد الشعبي حررت ناحية الرياض بالكامل".

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5- مقتل 3 جنود أمريكيين في كمين بالنيجر

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قوات من جيش النيجر (أرشيفية)

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، أن ثلاثة جنود أمريكيين قتلوا وأصيب آخران في هجوم بجنوب غرب النيجر، بالقرب من الحدود مع مالي.

وجاء في البيان أنه جرى نقل المصابين الأمريكيين إلى ألمانيا لتلقى العلاج، مضيفا أن جنديا تابعا "لدولة أخرى " قتل في الهجوم.

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