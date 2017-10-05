​إصابة سائق بجروح في مشاجرة مع 3 يمنيين بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

أصيب سائق ليموزين بجروح وكدمات في مطار القاهرة الدولي مساء الخميس، إثر مشاجرة مع 3 يمنيين بسبب تسعيرة الركوب من مطار القاهرة، وتم نقل السائق إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار لعلاجه وتولت المباحث التحقيق في الموضوع.

وصرحت مصادر طبية بالمطار بأن عيادة الحجر الصحي بالمطار تلقت اخطاراً، لإسعاف ياسر .أ.ح 44 عاما سائق، أصيب بجروح وكدمات في مشاجرة أمام صالة الوصول بالمبنى رقم "1" ، حيث وقع طبيب الحجر الصحي الكشف على السائق تحت إشراف الدكتور مدحت قنديل مدير الحجر الصحي بالمطار.

تم عمل الإسعافات الأولية للسائق، ونقله بسيارة إسعاف المطار تحت إشراف محمود غنيم، مشرف الإسعاف إلى مستشفى هليوبوليس باستكمال العلاج، وتولت المباحث التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.