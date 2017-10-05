حسين هريدي باكيًا: أتذكر رفاق السلاح في نصر أكتوبر (فيديو)

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قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن لحظة سماعه بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، بأن الجيش المصري بدأ في عبور قناة السويس، خلال حرب أكتوبر 1973، تلخص حياته كلها، وهي اللحظة الأسعد في حياته، مشدّدًا على أنه لن ينساها ما دام حيًا.

أضاف هريدي، خلال حواره ببرنامج «نظرة»، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، «الجيش والشعب حققا معجزة في حرب أكتوبر، معجزة عسكرية وسياسية واجتماعية، كلنا كنا يدًا واحدة، أتمنى أن نستعيد روح أكتوبر مرة أخرى».

يُتابع بوصفه أحد ضباط أكتوبر: «الشعب في الحرب كتب تاريخه من جديد، وأكد أنه شعب لا يعرف المستحيل إذا توحدت إرادته والتف حول علم بلاده.. أتذكر كل رفاق السلاح، وكأنهم الآن أمامي في التدريبات، أتذكر حينما كنا نتلقى خبر استشهاد أحدنا».

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يواصل باكيًا: «تفكيرنا لم يكن في الموت، بل كان في استرداد الأرض، والانتقام مما حدث في 67».

وتحل غدًا الجمعة، الذكرى الـ44 لحرب أكتوبر المجيدة، وتبدأ القوات الجوية في الساعة الثانية من ظهر الجمعة، تقديم عدد من العروض الجوية، في سماء 23 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار مشاركة القوات المسلحة للشعب المصري الاحتفال بالنصر.