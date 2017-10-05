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5 صور ترصد استقبال بوتين للملك سلمان داخل الكرملين

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مصراوي Masrawy

5 صور ترصد استقبال بوتين للملك سلمان داخل الكرملين

11:08 م الخميس 05 أكتوبر 2017

5 صور ترصد استقبال بوتين للملك سلمان داخل الكرملين

الملك سلمان وبوتين

كتب - علاء المطيري:

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، داخل الكرملين.

ووصل الملك سلمان إلى موسكو، أمس الأربعاء، في زيارة توصف بأنها تاريخية في العلاقات بين البلدين التي تمتد لأكثر من 9 عقود.

ورصد مصور وكالة الأنباء الفرنسية عددًا من الصور التي ترصد جانبًا من مراسم استقبال الملك سلمان داخل الكرملين والاجتماعات المشتركة بين الزعيمين.

1- بوتين وسلمان يلتقطان صورًا تذكارية داخل الكرملين.

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2- الوفد السعودي والمسؤولون الروس أثناء مراسم استقبال بوتين للملك سلمان داخل الكرملين.

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3- اجتماع الوفد السعودي برئاسة الملك سلمان مع بوتين والمسؤولين الروس.

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4- بوتين يرحب بسلمان قبيل الاجتماعات المشتركة بينهما.

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5- وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير أثناء مراسم استقبال .

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