أول رد من إبراهيم حسن بعد الاجتماع مع محافظ بورسعيد (صورة)

التحرير

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انتهى منذ قليل اجتماع محافظ بورسعيد مع التوأم حسام وإبراهيم حسن وحضر الاجتماع رئيس النادي سمير حلبية وعلي الطرابيلي عضو مجلس الإدارة لبحث حل أزمة مستحقات لاعبي الفريق.

وقال إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري في تصريح خاص «للتحرير» إن بعد تدخل المحافظ تم حل الأزمة وعلى الفور سيتم صرف جميع مستحقات لاعبي الفريق المتأخرة.

وأضاف إبراهيم: نشكر محافظ بورسعيد لحرصه على المحافظة على استقرار الفريق في الفترة المقبلة.

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وكانت قد سادت حالة من الغضب الشديد داخل لاعبي فريق نادي المصري البورسعيدي بسبب عدم صرف مقدم التعاقد لهم حتى الأن خاصة اللاعبين الجدد مما جعل اللاعبين يتقدموا بشكوى إلى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.