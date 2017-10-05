الدفاع الروسية: مناطق داعش في سوريا أصبحت أقل من 10 % من مساحتها

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن مساحة المناطق السورية الخاضعة لسيطرة تنظيم (داعش) الإرهابي تقلصت الى أقل من 10 % من أراضي البلاد.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن المتحدث باسم الوزارة اللواء إيجور كوناشينكوف قوله: "منذ لحظة خوض القوات الجوية الروسية الحرب على داعش في سوريا يوم 30 من سبتمبر عام 2015 وحتى اليوم الجاري تقلصت الأراضي الخاضعة للتنظيم إلى أقل من 10 %".

وأشار كوناشينكوف إلى أن (داعش) كان يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على 90 % من أراضي سوريا حتى 30 سبتمبر من العام 2015 ، أي بعد مرور عامين على إطلاق التحالف الدولي بقيادة واشنطن عملياته في البلاد ضد التنظيم الإرهابي.

يشار إلى أن القوات الروسية في سوريا مستمرة منذ سنتين في عملية عسكرية في إطار دعمها لجهود الحكومة السورية في مجال محاربة التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها (داعش) و (جبهة النصرة).