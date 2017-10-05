10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى روسيا بالحدث البارز، وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن المصالحة الوطنية هي أولوية فلسطينية يجب تحقيقها بكل السبل الممكنة، ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن يكون وزير خارجيته ريكس تيلرسون قد هدد بالاستقالة من منصبه.

1- بوتين للملك سلمان: "نحن سعداء للغاية يا صاحب الجلالة"

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحظة استقبال العاهل السعودي في موسكو الخميس (أ ف ب)

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى روسيا بالحدث البارز، معربًا عن ثقته بأن الزيارة ستساهم بقوة في تطوير العلاقات الثنائية. وأضاف مخاطبا العاهل السعودي: "نحن سعداء للغاية لاستقبالكم في موسكو يا صاحب الجلالة".

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2- تيلرسون: لدينا مخاوف على مستقبل حكومة باكستان

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في واشنطن في 4 أكتوبر 2017 (أ ف ب)

أعرب وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون عن مخاوف بلاده على مستقبل واستقرار الحكومة الباكستانية.

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3- مروان البرغوثي: نقدر جهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية

الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي - أرشيفية

وجه الأسير عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والقيادي مروان البرغوثي، رسالة أعرب فيها عن التحية والتقدير لجهود مصر على دورها وتسهيل ورعاية المصالحة الوطنية وتمهيد الطريق لإنجاز الوحدة الوطنية.

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4- عباس: نسعى لتحقيق المصالحة الوطنية بكل السبل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس - أرشيفية

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن المصالحة الوطنية هي أولوية فلسطينية نسعى لتحقيقها بكل السبل الممكنة، وذلك لحماية المشروع الوطني الفلسطيني، وتحقيق آمال وتطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال.

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5- الملك سلمان: يجب أن تتوقف إيران عن التدخل في صراعات المنطقة

العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز (يسارًا) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمينًا) في موسكو الخميس (أ ف ب)

انتقد العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، إيران. وقال: "يتعين على إيران التخلي عن التدخل في صراعات الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن التدخلات الإيرانية تزعز استقرار المنطقة.

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6- لافروف: موسكو والرياض تعززان التعاون في الطاقة النووية

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو الخميس (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ـ عقب مفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ أن روسيا والمملكة العربية السعودية اتفقتا على التعاون في مجالي الطاقة النووية والفضاء.

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7- أوباما: مهمتي بعد الرئاسة هي إعداد الجيل التالي من القادة

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في كندا في 29 سبتمبر 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إن أول شيء فكر فيه عندما ترك منصبه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية هو تجهيز الجيل التالي من القادة ليحصلوا على فرصتهم في تغيير العالم، مضيفًا: "مهمتي بعد الرئاسة هي إعداد الجيل التالي من القادة".

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8- الجبير: نعمل مع روسيا لتوحيد المعارضة السورية المعتدلة

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في 23 سبتمبر 2017 (أ ف ب)

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن بلاده تعمل بشكل مكثف مع روسيا لتحقيق التسوية في سوريا، وتبذل جهودا لتوحيد المعارضة السورية.

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9- ترامب: تيلرسون لم يهدد بالاستقالة مطلقًا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لاس فيجاس في 4 أكتوبر 2017 (أ ف ب)

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن يكون وزير خارجيته ريكس تيلرسون قد هدد بالاستقالة من منصبه: "تيلرسون لم يهدد بالاستقالة مطلقًا".

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10- أردوغان: آلية ثلاثية لإنهاء تجارة النفط مع كردستان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة الخميس (أ ف ب)

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باتخاذ إجراءات بشأن محافظة كركوك العراقية، معتبرا أن الكرد لا يمتلكون "شرعية للسيطرة" عليها، مضيفًا: "لدينا آلية ثلاثية مع إيران والعراق لإنهاء تجارة النفط مع كردستان".

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