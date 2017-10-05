حملة التبرعات لضحايا حادث لاس فيجاس تجمع 9 مليون دولار

واشنطن - (أ ش أ):

بلغت حصيلة حملة التبرعات لضحايا حادث اطلاق الرصاص على رواد الحفل الموسيقى الذى وقع فى مدينة لاس فيجاس الامريكية مؤخرا 9.2 مليون دولار أمريكى.

وذكرت شبكة "إيه بى سي نيوز" الاخبارية الامريكية أن السلطات المحلية فى لاس فيجاس نظمت حملة لجمع التبرعات عبر الانترنت، على أن تخصص الحصيلة لدعم جهود الاغاثة وتقديم المساندة المادية لضحايا الحادث من المصابين وعائلات القتلى.

وأشارت الشبكة الامريكية إلى أن القائمين على الحملة وضعوا حدا اقصى للتبرعات يقدر بخمسة عشر مليون دولار.

وكان شخص مسلح يبلغ من العمر 64 عاما قد اطلق الرصاص على المشاركين فى المهرجان الموسيقى الذى اقيم فى لاس فيجاس يوم الاحد الماضى - 22 الف شخص - مما أدى إلى مصرع 58 شخصا منهم وجرح 489 أخرين ، فيما وصف بأنه " اسوأ حادث فى تاريخ الولايات المتحدة".