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تصفيات كأس العالم| «ليفاندوفسكي» الهداف التاريخي لمُنتخب بلاده

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تصفيات كأس العالم| «ليفاندوفسكي» الهداف التاريخي لمُنتخب بلاده تصفيات كأس العالم| «ليفاندوفسكي» الهداف التاريخي لمُنتخب بلاده

التحرير

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فاز البولندي على نظيره الأرميني بسداسية مقابل هدف، ضمن الجولة التاسعة لتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018 المُقام في .

وسجل ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف «هاتريك» من سُداسية منتخب بلاده أمام أرمينيا في الدقائق 18،و25 وأكمل الهاتريك في الدقيقة 64 من المُباراة.

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وبعد تسجيله ثلاثة أهداف، أصبح «ليفا»، الهداف التاريخى لمنتخب بلاده برصيد 49 هدفًا، مُتخطيًا فوجيميرج لوبانسكي، صاحب الـ48 هدفًا، نجم بولندا فى الستينيات والسبعينيات. 

وأصبح رصيد ليفاندوفسكى 14 هدفًا فى التصفيات الحالية، ليتصدر القائمة التهديفية بالمُشاركة مع كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد .

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التحرير

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