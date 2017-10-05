رئيس البرلمان العربي: نتطلع لإلغاء القمة الإسرائيلية الإفريقية في تنزانيا

القاهرة - (أ ش أ):

أعرب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي عن تطلعه لدعم تنزانيا لإلغاء القمة الإسرائيلية الإفريقية والتي كان من المزمع عقدها بالعاصمة التوجولية خلال شهر أكتوبر الجاري وأجلت إلى إشعار آخر، باعتبار إسرائيل الآن الدولة الوحيدة في العالم التي تحتل وتستعمر أراضي شعب آخر وتضطهد شعباً بأكمله من خلال سياسات الحصار والتهجير والاعتقال وسياسات الفصل العنصري.

جاء ذلك وفق بيان للبرلمان العربي، مساء الخميس، في رسالة الدكتور مشعل السلمي إلى رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا جوب ندوغاي ،سلمها النائب فداء حمود، المبعوث الخاص لرئيس البرلمان العربي لجمهورية تنزانيا الاتحادية خلال استقبال "ندوغاي" له بمقر الجمعية الوطنية بمدينة دودوما.

وذكر البيان بأن رئيس البرلمان العربي عبر، في الرسالة، عن ثقته بأن محاولات إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال التأثير على الموقف الإفريقي تجاه عدالة القضية الفلسطينية مصيرها الفشل المحتوم أمام صلابة مواقف الدول الإفريقية القائمة على مبدأ حق تقرير المصير للشعوب المستعمرة وهو ما يتجلى باستمرار في مواقف قادة الدول الإفريقية في القمم الدورية للإتحاد الإفريقي.

كما شدد السلمي، في الرسالة، على ضرورة تعزيز التضامن والتعاون العربي الإفريقي خاصة حول القضايا المصيرية للعالم العربي وإفريقيا، والارتقاء بعلاقات التنسيق والتعاون بين البرلمانات الإفريقية والبرلمان العربي.

وأشار السلمي إلى أن قارة إفريقيا التي عانت من ويلات الاستعمار البغيض ونظام الفصل العنصري لتعرف أكثر من غيرها مدى عدالة كفاح الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.

وقال السلمي إن البرلمان العربي يوقن بأن برلمانات الدول الإفريقية، وفي مقدمتها برلمان تنزانيا، لن تدخر جهداً في الاستمرار على ثباتها في دعم الكفاح العادل للشعب الفلسطيني.

وأكد البيان أن هذا اللقاء يأتي في إطار إلتزام رئيس البرلمان العربي، بشأن مضاعفة الجهود لحشد الدعم للقضية الفلسطينية وحث برلمانات الدول الافريقية للتصدي للتغلغل الإسرائيلي في قارة افريقيا.

وكان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي سبق أن أوفد مبعوثين خاصين يحملون رسائل إلى دولتي أثيوبيا والكاميرون.