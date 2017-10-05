إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية جنوبي الجزائر

الجزائر - (د ب أ

أفادت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الخميس بأن إرهابيا سلم نفسه، للسلطات العسكرية بولاية تمنراست جنوب البلاد.

وأوضحت الوزارة في موقعها الرسمي على الانترنت، أن الرجل التحق بالجماعات الإرهابية عام 2014.

كما أشارت إلى أن الإرهابي كان بحوزته قاذف صاروخي من نوع " ار بي جي –7"، و 4 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، و4 قذائف صاروخية، وكمية معتبرة من الذخيرة.

من ناحية أخرى، قامت القوات الجزائرية بتدمير مخبأ للإرهابيين يحوي أغراضا مختلفة بولاية بومرداس القريبة من العاصمة الجزائرية، وتفجير قنبلتين تقليديتي الصنع وحشوتين لحزام ناسف وهواتف محمولة بولاية بجاية شرقي البلاد.