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ألمانيا تغلق قضية التجسس الأمريكي على مواطنيها

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مصراوي Masrawy

ألمانيا تغلق قضية التجسس الأمريكي على مواطنيها

10:46 م الخميس 05 أكتوبر 2017

ألمانيا تغلق قضية التجسس الأمريكي على مواطنيها

ميركل

برلين - (أ ش أ):

قرر الادعاء العام الألماني، اليوم الخميس، إغلاق التحقيقات في قضية تجسس على مواطنين ألمان من جانب جواسيس من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وذكرت قناة ( اليوم) أن الادعاء الألماني اتخذ قرار إغلاق ملف التحقيقات؛ استنادا لعدم وجود أدلة ملموسة على ارتكاب أنشطة إجرامية بحق ألمانيا.

وكانت قضية التجسس المزعومة قد أدت إلى حدوث توتر في العلاقات بين ألمانيا والولايات المتحدة، حيث أثار هذه القضية لأول مرة إدوراد سنودين المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكي.

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