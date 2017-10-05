السفير العراقي بموسكو: لا نحتاج مساعدة دولية للتفاوض مع قيادة كردستان

موسكو - (أ ش أ):

قال السفير العراقي في روسيا حيدر منصور هادي إن بغداد ليست بحاجة إلى مساعدة دولية للتفاوض مع قيادة كردستان لأن ذلك شأن داخلي ، مؤكدا أن العراق قادر على حل هذه القضية.

وأضاف هادي ـ وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - أن التعاون العسكري التقني بين بغداد وموسكو يتطور في إطار صفقة كبيرة عقدت بين البلدين في عام 2014 بقيمة 4.2 مليار دولار ، مشيرا إلى أن خبراء عسكريين من روسيا يقومون بتدريب طيارين عراقيين على قيادة طائرات (سوخوي) الروسية التابعة للقوات الجوية العراقية.

وتابع أن الجزء الأكبر من الأسلحة في العراق يتكون من أسلحة روسية الصنع ، وأشار إلى أن بلاده منفتحة لبحث مبادرات خاصة بدعم جوي في مكافحة الإرهاب ، مؤكدا في الوقت ذاته أن القوات العراقية فقط مفوضة بإجراء العمليات البرية.