الصليب الأحمر: أكثر من نصف مليون سوري بدون خدمات طبية

جنيف - (أ ش أ):

قالت المتحدثة باسم لجنة الصليب الأحمر الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا يولاندا جاكمي، إن أكثر من نصف مليون سوري لا يحصلون على خدمات طبية بسبب الأزمة في البلاد.

وأضافت جاكمي، في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، الخميس، أن استئناف العمليات العسكرية في العديد من المناطق السورية ومنها شمالي الغوطة وغربي حلب وحماة، يعيق عمل الصليب الأحمر في إيصال الخدمات الإنسانية إلى المدنيين.

وأشارت إلى أن أكثر من 80 ألف شخص لا يحصلون على مياة الشرب بسبب الأعمال العسكرية التي تتركز حول مناطق تجمع السكان، مشيرة إلى فرار الألاف من المدنيين من مدينة "الميادين" بسبب استمرار الأعمال القتالية هناك.

وطالبت جاكمي، كافة الجهات المتقاتلة في سوريا بتجنب المدنيين والبنية التحتية في سوريا ، والسماح للمنظمات الإنسانسة بالوصول إلى تلك المناطق والأشخاص المحتاجين.