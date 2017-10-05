مصرع 4 أطفال في حادث بشع داخل مركز رعاية في البرازيل

برازيليا - (أ ش أ):

لقي 4 أطفال على الأقل مصرعهم، اليوم الخميس، داخل أحد مراكز الرعاية الصحية جنوب شرق البرازيل، وذلك إثر قيام حارس أمن بإلقاء الكحول على الأطفال وإشعال النيران فيهم.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن 20 طفلاً آخرين أصيبوا بحروق متفاوتة نتيجة لهذا الحادث البشع الذي لم تعرف دوافعه.

وقالت الشبكة الأمريكية إن حارس الأمن من بين المصابين وأن حالته خطيرة، طبقا لرأي الأطباء ، مشيرة إلى أن مركز الرعاية كان يأوي 70 طفلا وقت الحادث، وأن الضحايا تتراوح أعمارهم من عام إلى أربعة أعوام.