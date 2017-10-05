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مشيرة خطاب: مستعدة لتولي منصب مدير عام اليونسكو

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مصراوي Masrawy

مشيرة خطاب: مستعدة لتولي منصب مدير عام اليونسكو

10:34 م الخميس 05 أكتوبر 2017

مشيرة خطاب: مستعدة لتولي منصب مدير عام اليونسكو

السفيرة مشيرة خطاب

القاهرة- (أ ش أ):

قالت السفيرة مشيرة خطاب المرشحة المصرية لمنصب مدير عام اليونسكو، إنها على استعداد لتولى مسئولية مدير عام المنظمة.

وكتبت السفيرة مشيرة خطاب، على الصفحة المخصصة لدعم المرشحة لتولي المنصب الأممي على (فيس بوك) اليوم/ الخميس/ باللغتين الفرنسية والإنجليزية، "مستعدة لتولي مسئولية مدير عام اليونسكو".

ومن المقرر أن تجرى عملية التصويت في المجلس التنفيذي يوم الاثنين المقبل.

وكان سامح شكري وزير الخارجية قد توجه إلى باريس، اليوم الخميس، لإجراء العديد من اللقاءات مع الدول أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، من أجل الترويج لترشيح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام المنظمة.

وتأتي زيارة شكري إلى باريس في إطار حرص وزارة الخارجية على تكثيف الجهود والاتصالات الداعمة لمرشحة وأفريقيا للمنصب، والوقوف خلفها خلال المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية، وذلك قبيل بدء عملية التصويت.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية مع المندوبين الدائمين أعضاء المجموعة الأفريقية بالمجلس التنفيذي لليونسكو بحضور موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك من أجل تنسيق المواقف والتحركات في إطار الموقف الأفريقي الموحد الداعم للسفيرة خطاب.

كما سيشارك شكري في حفل استقبال تنظمه السفارة المصرية في باريس لعدد من كبار المسئولين والمندوبين الدائمين أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة.

هذا المحتوى من

Asha

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