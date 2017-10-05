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كريمة: هذا رد عبد الناصر على محاولة إسرائيل تحريف القرآن (فيديو)

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كريمة: هذا رد عبد الناصر على محاولة إسرائيل تحريف القرآن (فيديو) كريمة: هذا رد عبد الناصر على محاولة إسرائيل تحريف القرآن (فيديو)

التحرير

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قال الدكتور أحمد كِريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الله، عز وجل، وعد بحفظ كتابه القرآن الكريم، لافتًا إلى أنه حُفظ في السماء قبل أن يُحفظ في الأرض بطريقة إعجازية.

أضاف كريمة، خلال حواره عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، «في الستينات، ومن مآثر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إنه جاء إليه وُعاظ من الأزهر الشريف مبعوثين في دول إفريقيا، بنسخ محرفة من القرآن، وإسرائيل كانت وراء ذلك، حيث أرادت أن تحذف الآيات التي تُدينها، فاستشار عبد الناصر المتخصصين، فقالوا له نطبع نسخ أخرى صحيحة، فرفض وقال إنه سيُنشئ إذاعة القرآن الكريم».

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تابع: «الآن هناك إدارة مستقلة بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، قائمة على مراجعة وتدقيق المصاحف القرآنية.. القرآن نور وهدى ومبارك وبُشرى وعزيز ومجيد وبشير ونذير وعربي وكريم، ومن أسمائه القرآن والفرقان والكتاب والذكر والتنزيل».

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التحرير

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