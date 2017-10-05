جيهان السادات: كنت غرقانة والسيسي نجدني (فيديو)

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قالت السيدة جيهان السادات، إن زوجها، الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ذكر لها في اليوم السابق لبدء حرب أكتوبر 1973، إنه يثق في تحقيق الانتصار، لافتةً إلى أن رد فعله ادهشها، مستكملةً: «أنا اتخضيت من ثقته ورده، خاصةً أن مشاهد 67 المؤلمة لم تكن رحلت من خيالي، قالي أنا واثق في إن ربنا هيحقق النصر».

أضافت السادات، خلال مداخلة لبرنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»، مساء الخميس، «كان عنده راحة نفسية خطيرة، لما قامت الحرب كنت بروح المستشفى وارجع أحكيله عن بطولات الجنود، وكان يسعد بأولاده ويفتخر بيهم، كان يسعد للغاية ويقول (دول ولادي).. أنا اعتبرت قرار الحرب معجزة، لكن أنور كان مصّر على استرداد الأرض».

تابعت: «أنور لم يقبل أن يكون رئيسًا لمصر وجزءًا منها محتل، وهو أحدث تغيير كبير جدًا في الجيش أثناء الاستعداد للحرب، وادى لكل واحد حقه، وكان عنده صبر خطير جدًا، وكان بيقول (المصريين معذورين عايزني أحارب، لكني لازم استعد كويس عشان الأرض ترجع)، وبالفعل رجعت، حقيقةً السادات كان سابق عصره».

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وعن إحساسها بعد رحيل الرئيس الإخواني محمد مرسي، الذي كرم «قتلة السادات»، وجلوسها بجانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، قالت: «زي ما أكون كنت غرقانة وحد نجدني ورجعلي كرامتي، السيسي رد اعتباري وكرمني، وأنا مش طالبة أكثر من ذلك».

وتحل غدًا الجمعة، الذكرى الـ44 لحرب أكتوبر المجيدة، وتبدأ القوات الجوية في الساعة الثانية من ظهر الجمعة، تقديم عدد من العروض الجوية، في سماء 23 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار مشاركة القوات المسلحة للشعب المصري الاحتفال بالنصر.