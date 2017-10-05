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مصرع 4 أطفال حرقًا في البرازيل وإصابة 20 آخرين

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مصراوي Masrawy

مصرع 4 أطفال حرقًا في البرازيل وإصابة 20 آخرين

10:27 م الخميس 05 أكتوبر 2017

مصرع 4 أطفال حرقًا في البرازيل وإصابة 20 آخرين

الشرطة البرازيلية

برازيليا - (أ ش أ):

لقي 4 أطفال على الأقل مصرعهم، اليوم الخميس، داخل أحد مراكز الرعاية الصحية جنوب شرق البرازيل، وذلك إثر قيام حارس أمن بإلقاء الكحول على الأطفال وإشعال النيران فيهم.

وذكرت (فوكس نيوز) الأمريكية أن 20 طفلاً آخرين أصيبوا بحروق متفاوتة نتيجة لهذا الحادث البشع الذي لم تعرف دوافعه.

وقالت الشبكة الأمريكية إن حارس الأمن من بين المصابين وأن حالته خطيرة، طبقا لرأي الأطباء ، مشيرة إلى أن مركز الرعاية كان يأوي 70 طفلا وقت الحادث، وأن الضحايا تتراوح أعمارهم من عام إلى أربعة أعوام.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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