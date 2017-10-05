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الأمن الروسي: مواطنين روس وراء "بلاغات كاذبة" بتفجير منشآت عامة

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مصراوي Masrawy

الأمن الروسي: مواطنين روس وراء "بلاغات كاذبة" بتفجير منشآت عامة

10:26 م الخميس 05 أكتوبر 2017

ألكسندر بورتنيكوف

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت هيئة الأمن الروسية، تحديد هوية 4 مواطنين روس قاموا بإرسال بلاغات كاذبة حول وضع متفجرات في مختلف المنشآت العامة، ما أدى إلى إجلاء أكثر من نصف مليون شخص في مختلف مدن .

وقال مدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية ألكسندر بورتنيكوف - في تصريحات أوردتها قناة ( روسيا اليوم) - اليوم الخميس - إن الأمن اثبت أنهم مواطنون روس، موضحا أن الأشخاص الأربعة موجودون حاليا خارج أراضي البلاد، ولديهم أعوان داخل البلاد ويجري البحث عنهم.

وأضاف المسؤول الأمني الروسي أن الصعوبة في تحديد المسئولين عن "الإرهاب الهاتفي" في روسيا تكمن في أن هؤلاء الأشخاص استخدموا الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (أي بي)، مضيفا أن مصدر الاتصالات الهاتفية كان في الخارج.

وقال بورتنيكوف، إن مختلف مناطق روسيا شهدت منذ حوالي شهر موجة من الاتصالات الهاتفية الكاذبة حول وضع متفجرات في مدارس ومراكز تجارية ومقرات إدارية ودور سينما وغيرها من المنشآت العامة، وقدرت الخسائر المادية الناجمة عن هذا "النشاط الهاتفي الإرهابي" بما يتجاوز 5 ملايين دولار حيث تم إجلاء 540 ألف شخص على الأقل في 100 مدينة جراء تلك البلاغات الكاذبة.

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