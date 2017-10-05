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إنهاء جلسة للبرلمان الأوكراني بعد شغب واشتباكات

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مصراوي Masrawy

إنهاء جلسة للبرلمان الأوكراني بعد شغب واشتباكات

10:24 م الخميس 05 أكتوبر 2017

إنهاء جلسة للبرلمان الأوكراني بعد شغب واشتباكات

البرلمان الأوكراني

كييف - (د ب أ)
قطع البرلمان الأوكراني جلسة له، اليوم الخميس في كييف، بعد شغب رافق مناقشة قانونين مثيرين للجدل بشأن مناطق في شرق البلاد.

وقام جناح المعارضة المسمى ساموبوميتش (المساعدة الذاتية) بالتعاون مع النواب القوميين بإغلاق منصة إلقاء الكلمات، عندما شرع البرلمان في التصويت على قانونين يختصان بالمناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في شرق البلاد.

واشتبك الأعضاء معا في أعقاب ذلك ما أدى إلى تزاحم النواب في المكان.

ويصر القوميون وأتباع جناح "ساموبوميتش" على عدم ذكر اتفاقية السلام في مينسك في نص القانون الأول، حيث يصف القانون المنطقة بأنها محتلة من جانب .

وفضلا عن ذلك يرفض هؤلاء النواب تمديد فترة قانون آخر خاص بشأن الحكم الذاتي لتلك المناطق، وتشكيل شرطة ومحاكم خاصة بها وتقسيم دوائر انتخابية فيها.

كان الرئيس بيترو بوروشينكو قدم مقترحي القانونين أمس للبرلمان.
واحتشد عدة مئات من اليمينيين المتطرفين أمام مبنى البرلمان احتجاجا على عملية السلام التي أقرت في مينسك.

ويدور قتال منذ عام 2014 بين القوات الحكومية والانفصاليين المدعومين من روسيا في أجزاء من مناطق لوجانسك ودونيتسك.

أدى هذا الصراع إلى مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.

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