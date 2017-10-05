"حب الوطن" يوزع 20 ألف استمارة بالجيزة لمطالبة السيسي بالترشح لولاية ثانية

كتبت- أسماء يحيى:

كشف النائب جمال عقبي، أحد مؤسسي ائتلاف حب الوطن، عن قيام الأعضاء بتوزيع استمارات لتأييد ترشح الرئيس السيسي مرة آخرى، موضحًا أنه تم البدء بمحافظة الجيزة ثم سيتم التوجه لباقي المحافظات.

وأوضح عقبي، في تصريح لـ"مصراوي"، اليوم الخميس، أنه تم جمع ما يُقارب من 20 ألف صوت بالجيزة، وذلك وفقًا للحصر الأولى بعد تفريغ نتائج الاستمارات، مضيفًا أن 38 شخص فقط امتنعوا عن التصويت في مقابل نسبة كبيرة صوتت لتأييد السيسي مرة آخرى.

وتابع: "نتيجة الاستمارات التي سنحصدها هي تعبير عن نبض الشارع، وسنبدأ بعمل مؤتمرات لتأييد الرئيس مرة آخرى، لأنه سبب حالة الاستقرار التي نعيش بها، والذي يشعر بالفقراء وحقوقهم".

يشار إلى أن ائتلاف "حب الوطن" نظم أمس الأربعاء، احتفالية لإحياء الذكرى الـ44 لنصر أكتوبر 1973، بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تحت عنوان "علموا أولادكم حب الوطن"، وتم توزيع استمارات على الحضور لمبايعة السيسي لفترة رئاسية جديدة.