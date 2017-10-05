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أحدهم نال الشهادة في أرض المعركة.. قصص نجوم هجروا «الساحرة المستديرة» لخوض حرب أكتوبر

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أحدهم نال الشهادة في أرض المعركة.. قصص نجوم هجروا «الساحرة المستديرة» لخوض حرب أكتوبر أحدهم نال الشهادة في أرض المعركة.. قصص نجوم هجروا «الساحرة المستديرة» لخوض حرب أكتوبر

التحرير

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سطر رياضيون أسماءهم بحروف من نور بعد أن لبوا نداء الوطن لهم، وشاركوا فى حرب أكتوبر 1973، بعد أن خلعوا ملابسهم الرياضية وارتدوا ملابسهم العسكرية وتوجهوا على الجبهة لطرد العدو الصيهوني من أراضينا.

 إنه يوم الـ6 من أكتوبر عام 1973، يوم النصر العظيم الذى أعطى الجيش المصري درسًا لجيش الكيان الصهيوني وطرده ومن سيناء.

وفى الذكري الـ44 تستعرض «التحرير»، أبرز الرياضيين الذين شاركوا فى الحرب على النحو التالي:

- محمود الجوهري

الجنرال محمود الجوهري أحد أبرز الرياضيين المصريين، الذين شاركوا فى حرب أكتوبر، وقاد تدريب المصري وتأهل بها إلى 1990، وقاد أيضًا المنتخب الأردني.

 وكان الجوهري ضابطًا فى الجيش المصري برتبة مقدم ، خلال فترة الحرب، وبعد انتهاء مهمته فى الحرب لما يعد إلى لاعب كرة القدم بل توجه لمجال التدريب.

محمود الجوهري

- حمادة إمام 

نجم منتخب وأحد رموز النادي ، وكان ضابطًا بالجيش المصري وصل إلى رتبة عميد، وشارك فى حرب أكتوبر 1973، ويعد أيضًا أحد أشهر المعلقين المصريين.

حماده إمام

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- سمير زاهر

لاعب كرة سابق، شغل منصب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي، وشارك فى حرب أكتوبر 1973 وكان جنديا فى سلاح الإشارة حينذاك.

سمير زاهر

- عبده أبو الحسن

لاعب المصري البورسعيدي فى فترة السبعينيات، وشارك فى حرب أكتوبر واستشهد فيها، ويحيي النادي البورسعيدي ذكرى استشهاده كل عام.

- عبد العزيز بدران
 كان يلعب لفريق المصري البورسعيدي، فى فترة السبعينيات، وشارك فى حرب أكتوبر أثناء فترة تجنيده لأداء الخدمة العسكرية وكان أحد الضباط الاحتياط.

- محمود بكر

المعلق الرياضي الشهير وكان أحد نجوم فريق الأوليمبي، التحق بالقوات المسلحة بعد نكسة 1967، وشارك فى حرب أكتوبر 1973 برتبة نقيب، واستمر فى الجيش حتى وصل إلى رتبة عقيد.

محمود بكر

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التحرير

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