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ضربة جديدة لغانا قبل مواجهة أوغندا.. نجم نيوكاسل يغيب عن المباراة

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ضربة جديدة لغانا قبل مواجهة أوغندا.. نجم نيوكاسل يغيب عن المباراة ضربة جديدة لغانا قبل مواجهة أوغندا.. نجم نيوكاسل يغيب عن المباراة

التحرير

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تلقى منتخب غانا، اليوم الخميس، صدمة جديدة، قبل مواجهته المرتقبة أمام منتخب أوغندا، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات 2018 بروسيا.

وحسب موقع «غانا سوكر نيت» أكد أن كريستيان أتسو، نجم نادي نيوكاسل الإنجليزي سوف يغيب عن مباراة فريقه أمام أوغندا، بسبب الإصابة.

وأضاف الموقع: أن نجم منتخب غانا لم ينضم لمعسكر النجوم السوداء في كينيا استعدادا لمواجهة أوغندا، بسبب إصابته في الركبة».

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ويعاني منتخب غانا من العديد من الغيابات المؤثرة في فريقه خلال مباراة أوغندا، حيث يغيب عن الفريق كل من أسامواه جيان، جوناثان مينساه وهاريسون أفول، بسبب الإصابة، فيما لم يستدعي كويسي أبياه، المدير الفني للمنتخب الغاني، الأخوين جوردان أيو وأندري أيو، لقائمة الفريق .

وكان المصري عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ (28 عامًا)، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة.   

ويحتاج أحفاد الفراعنة إلى الفوز في مباراة الكونغو، إضافة إلى تعثر أوغندا أمام غانا في نفس الجولة، حتى يضمن الصعود إلى المونديال بشكل رسمي

 

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التحرير

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