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تفاصيل عرض الفيلم التسجيلي "حوارات بوتين" على ON E

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مصراوي Masrawy

تفاصيل عرض الفيلم التسجيلي "حوارات بوتين" على ON E

09:50 م الخميس 05 أكتوبر 2017

الرئيس بوتين والمخرج أوليفر ستون

كتبت- ندى شريف:

تنفرد قناة "ON-E"، الليلة بعرض الفيلم التسجيلي "حوارات بوتين" للمخرج العالمي أوليفر ستون، الحائز على 3 جوائز أوسكار.

ويعرض الفيلم على جزئين الليلة وغدًا في تمام الساعة 11:00 مساء، حيث تصل مدته إلى 4 ساعات.

ويعد الفيلم أطول حوار يتم إجرائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستغرق تصويره حوالي عامين.

يُجري الحوار أوليفر ستون بنفسه، ويفجر الروسي فيه مفاجآت كثيرة، كما يعلن بوضوح موقف من كافة القضايا الدولية والإقليمية وما يحدث في الشرق الأوسط.

عُرض الفيلم مؤخرًا في مهرجان الجونة السينيمائي، وقد اختص ستون قناة ON-E لتكون الشاشة الوحيدة التي تثدم فيلمه في الشرق الأوسط.

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