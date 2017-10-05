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العراق يُعلن سحب مرشحه لمنصب مدير عام اليونسكو لصالح مشيرة خطاب

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مصراوي Masrawy

العراق يُعلن سحب مرشحه لمنصب مدير عام اليونسكو لصالح مشيرة خطاب

09:46 م الخميس 05 أكتوبر 2017

العراق يُعلن سحب مرشحه لمنصب مدير عام اليونسكو لصالح مشيرة خطاب

مشيرة خطاب

القاهرة - (أ ش أ)
أعلن العراق، اليوم الخميس، سحب مرشحه لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" الدكتور صالح الحسناوي لصالح مرشحة السفيرة مشيرة خطاب.

وأفاد بيان صادر عن سفارة العراق في القاهرة ومندوبيتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية مساء اليوم بأن وزارة الخارجية العراقية أبلغت نظيرتها المصرية حصول الموافقة على سحب ترشيح مُرشحها الدكتور صالح الحسناوي لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو لصالح السفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر الشقيقة.

وأكد البيان أن ذلك يأتي في إطار التعاون والتنسيق الثنائي في المحافل العربية والدولية والذي تعزز بشكل ملحوظ بين البلدين الشقيقين في الفترة الأخيرة مع ما يتمتع به المرشح العراقي من مؤهلات ومزايا تنافسية جيدة مما يعكس مدى التقدم المُحرز في العلاقات العراقية - المصرية والتي يُراد لها أن تبلغ آفاقاً رحبة في كافة الصعد والميادين،متمنين للمرشحة المصرية كل النجاح والتوفيق.

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Asha

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