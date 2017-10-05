الحكومة المؤقتة الليبية: نعيد النظر في العلاقات مع بريطانيا بعد تصريحات جونسون

ليبيا - (د ب أ):

أعلنت الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس النواب الليبي المنتخب، أنها ستعيد تقييم وترتيب واعادة النظر في العلاقات الليبية البريطانية وخصوصا الاقتصادية والاستثمارية، وبما يخدم مصالح وتطلعات الشعب الليبي، بسبب تصريحات وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون.

واعتبرت الحكومة الليبية، في بيان لها اليوم الخميس، تصريح جونسون حول سرت تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية لدولة ليبيا يدل على مدى استخفاف الخارجية البريطانية بمشاعر الشعوب وتطلعاتها وتدني لغتها الدبلوماسية وانحدارها، بحسب موقع بوابة افريقيا الإخبارية الليبية.

وقالت الحكومة "في الوقت الذي ندين فيه هذا التدخل في الشأن الليبي، نبدي استغرابنا من تصريحات وزير الخارجية البريطاني الذي قال خلالها إن لدى رجال الاعمال البريطانيين رؤية لتحويل مدينة سرت الليبية الى دبي قادمة بشرط ازالة الجثث".

كانت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب في طبرق قد ذكرت في بيان لها في صفحتها على الانترنت في وقت سابق اليوم الخميس، إن "هذه التصريحات غير مقبولة وتعد انتهاكا للسيادة الليبية".

وطالبت اللجنة رئاسة الوزراء بالحكومة البريطانية بتقديم توضيح واعتذار للشعب الليبي عما بدر من وزير خارجيتها.

وأثارت تصريحات جونسون، التي أطلقها خلال اجتماع جانبي في مؤتمر حزب المحافظين، الغضب، ووصفها حزب العمال البريطاني بأنها "غير ذكية، وفظة، وقاسية".