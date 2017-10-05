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مجلس النواب الليبي يطالب وزير خارجية بريطانيا بالاعتذار

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مصراوي Masrawy

مجلس النواب الليبي يطالب وزير خارجية بريطانيا بالاعتذار

09:29 م الخميس 05 أكتوبر 2017

مجلس النواب الليبي يطالب وزير خارجية بريطانيا بالاعتذار

وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون

القاهرة - (مصراوي):

طالبت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، باعتذار وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون عن تصريحاته عن إزالة جثث القتلى من مدينة سرت.

وقال جونسون لأعضاء في حزب المحافظين الذي ينتمي له هذا الأسبوع إن المستثمرين البريطانيين لديهم "رؤية رائعة" لتحويل سرت إلى دبي أخرى إذا ما تمكن الليبيون من إزالة الجثث منها.

وأدانت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب الليبي التصريحات بشأن سرت وقالت إنها "غير مقبولة" و"تعد انتهاكا للسيادة الليبية حينما تحدث عن استثمار لرجال أعمال بريطانيين هناك".

وقالت اللجنة في بيان "تطلب اللجنة من رئاسة البريطانية توضيحا واعتذارا للشعب الليبي عما بدر من وزير خارجيتها"، وفقا لوكالة "رويترز".

وتسببت تصريحات جونسون في مطالبات من معارضيه السياسيين في الداخل باستقالته.

لكن جونسون اتهمهم بمحاولة تسجيل نقاط سياسية وقال على "تويتر" إنه كان يشير إلى إزالة الجثث المفخخة لمسلحي تنظيم داعش.

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مصراوي Masrawy

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