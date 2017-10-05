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بالفيديو والصور: أمن الدولة السعودي يعلن إحباط مخطط داعشي

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مصراوي Masrawy

والصور: أمن الدولة السعودي يعلن إحباط مخطط داعشي

09:27 م الخميس 05 أكتوبر 2017

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تعطيل الدراسة في مدينة سوسة التونسية لاستقبال موكب الرئيس

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القاهرة – (مصراوي)

أعلن جهاز رئاسة أمن الدولة السعودي، اليوم الخميس، إحباط مخطط إرهابي لخلية من تنظيم داعش في الرياض. وأضاف في بيان أن الخلية الإرهابية سعت لتنفيذ مخططاته التي تستهدف أمن واستقرار المملكة.

كما أبرز البيان القبض على 5 عناصر حتى الآن من الخلية ومقتل اثنين حينما فجر أحدهما نفسه في مداهمة بحي الرمال شرقي الرياض والثاني قُتل خلال مواجهته لقوات الامن في حي نمار غربي العاصمة.

وتابع البيان أنه تم مداهمة ثلاثة مواقع تابعة لهذه الخلية الأول منها عبارة عن استراحة في حي الرمال شرقي الرياض و"تحتوي على مصنع لتصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة لاستخدامها في ارتكاب جرائمهم الإرهابية وكان بداخلها عنصر انتحاري أقدم بعد محاصرة الموقع وتوجيه النداءات له بالاستسلام على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف ما أدى لتناثر أشلائه داخل الاستراحة واشتعال النيران فيها وفِي استراحة مجاورة لها".

وجاء بالبيان: "أما الموقع الثاني فهو عبارة عن شقة تقع في حي نمار غرب الرياض وكان بداخلها أحد العناصر الإرهابية، وبحوزته سلاح ناري حيث قام بالتحصن داخل إحدى الغرف رافضا تسليم نفسه لرجال الأمن الأمر الذي استوجب التعامل معه وفق مقتضيات الموقف لتحييد خطره والحفاظ على سلامة الموجودين بالمبنى ما أدى لمقتله فيما لك يَصْب أحد من الموجودين أو المارة أو رجال الأمن".

والموقع الثالث هو عبارة عن اسطبل خَيل يقع في حي الغنامية بضاحية الحائر "استخدموه للتغطية والتمويه خلال لقاءاتهم التنسيقية لعملياتهم الإجرامية" .

وبلغ عدد المقبوض عليهم حتى الآن من عناصر هذه الخلية 5 أشخاص، وبحسب البيان لم يتم الإفصاح عن هويتهم لمصلحة التحقيق. مصلحة التحقيق.

كما أسفرت العملية أسفرت عن ضبط سلاحي رشاش كلاشنكوف وذخيرة حية وأسلاك تستخدم في التشريك ومواد كيميائية تستخدم في صناعة المتفجرات ومواد تستخدم للعبوات المتفجرة.

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مصراوي Masrawy

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