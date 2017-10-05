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أحد أبطال أكتوبر: واجهنا أسلحة إسرائيل المتطورة بالعزيمة والإرادة

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أحد أبطال أكتوبر: واجهنا أسلحة إسرائيل المتطورة بالعزيمة والإرادة أحد أبطال أكتوبر: واجهنا أسلحة إسرائيل المتطورة بالعزيمة والإرادة

التحرير

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قال اللواء نبيل أبو النجا، أحد أبطال الصاعقة في نصر 6 أكتوبر 1973، إن «الحرب ليست مجرد ذكريات نسترجعها، بل هي من ساهمت في بناء أجسادنا ولحمنا ودمنا».

أضاف أبو النجا، خلال لقائه عبر شاشة «الغد»، مساء الخميس: «حرب أكتوبر حملت قصصًا وحكايات لبطولات ستظل مُضيئة للأبد، وأن البطولات المصرية في الحرب شاهدة على الابتكار والعبقرية».

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أوضح أن «إحساس المرارة الذي عانيناه بعد 67 كان حافزًا لتحقيق نصر أكتوبر.. واجهنا أسلحة متقدمة لدى إسرائيل بالعزيمة والإصرار على تحقيق النصر.. وبسلاح كنا نستخدمه دائمًا الله أكبر».

وتحل غدًا الجمعة، الذكرى الـ44 لحرب أكتوبر المجيدة، وتبدأ القوات الجوية في الساعة الثانية من ظهر الجمعة، تقديم عدد من العروض الجوية، في سماء 23 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار مشاركة القوات المسلحة للشعب المصري الاحتفال بالنصر.

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التحرير

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