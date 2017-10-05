العراق يسحب مرشحه لليونسكو لصالح مصر

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تلقت وزارة الخارجية إخطارا من نظيرتها العراقية اليوم الخميس، بالموافقة على سحب ترشيح مُرشحها الدكتور صالح الحسناوي لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، لصالح مرشحة مصر، السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب.



وأوضحت السفارة العراقية بالقاهرة فى بيان لها اليوم، أن ذلك يأتى فى إطار التعاون والتنسيق الثنائى في المحافل العربية والدولية، والذى يُعزز بشكل ملحوظ بين البلدين الشقيقين بالفترة الأخيرة، مع ما يتمتع به المرشح العراقي من مؤهلات ومزايا تنافسة جيدة ما يعكس مدى التقدم المُحرز فى العلاقات العراقية - المصرية، تلك التي يُراد لها أن تبلغ آفاقاً رحبة على الصعد والميادين كافة.

