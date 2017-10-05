الجندي: عدونا الآن أخطر من إسرائيل (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك فارقًا كبيرًا بين حرب أكتوبر وما تمر به مصر الآن من حرب ضد الإرهاب، متابعًا: «كنا نحارب في الأولى عدوًا معلومًا ومحددًا، لكننا الآن نواجه أعداء مجهولين».

أضاف الجندي، خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «حاربنا عدو في أكتوبر 73، من خارج الملة، واليوم نحارب عدوًا منتمي ظلمًا للإسلام، ومجهول، يعيش بيننا ولا نعرفه، هو عدو مُخيف يقتلنا باسم الدين».

تابع: «العدو المجهول أكثر خطرًا من المعلوم، بدليل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يتعرض للإيذاء من قريش كما تعرض من قِبل المنافقين.. ففي أكتوبر انتصارنا بالدين وعبرنا بالله أكبر، دلوقتي العدو المنتمي ظلم للإسلام بيذبحونا بالله أكبر».

شاهد أيضا

وتحل غدًا الجمعة، الذكرى الـ44 لحرب أكتوبر المجيدة، وتبدأ القوات الجوية في الساعة الثانية من ظهر الجمعة، تقديم عدد من العروض الجوية، في سماء 23 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار مشاركة القوات المسلحة للشعب المصري الاحتفال بالنصر.