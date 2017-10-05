أخبار عاجلة

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا -
مقتل العديد من الأشخاص خلال مظاهرات في إثيوبيا -
بابا الفاتيكان يتصل لأول مرة برواد محطة الفضاء الدولية -
وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون -
الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل" -
بالصور.. تسكين ١٧ أسرة من متضرري "حريق العجمي" بمعسكر الإيواء -
أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال -
أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
"الأعلى للأزهر" يقرر إنشاء كليتين للعلاج الطبيعي ورياض الأطفال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الجندي: عدونا الآن أخطر من إسرائيل (فيديو)

Google+ Print
الجندي: عدونا الآن أخطر من إسرائيل (فيديو) الجندي: عدونا الآن أخطر من إسرائيل (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك فارقًا كبيرًا بين حرب أكتوبر وما تمر به الآن من حرب ضد الإرهاب، متابعًا: «كنا نحارب في الأولى عدوًا معلومًا ومحددًا، لكننا الآن نواجه أعداء مجهولين».

أضاف الجندي، خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «»، اليوم الخميس: «حاربنا عدو في أكتوبر 73، من خارج الملة، واليوم نحارب عدوًا منتمي ظلمًا للإسلام، ومجهول، يعيش بيننا ولا نعرفه، هو عدو مُخيف يقتلنا باسم الدين».

تابع: «العدو المجهول أكثر خطرًا من المعلوم، بدليل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يتعرض للإيذاء من قريش كما تعرض من قِبل المنافقين.. ففي أكتوبر انتصارنا بالدين وعبرنا بالله أكبر، دلوقتي العدو المنتمي ظلم للإسلام بيذبحونا بالله أكبر».

شاهد أيضا

وتحل غدًا الجمعة، الذكرى الـ44 لحرب أكتوبر المجيدة، وتبدأ القوات الجوية في الساعة الثانية من ظهر الجمعة، تقديم عدد من العروض الجوية، في سماء 23 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار مشاركة القوات المسلحة للشعب المصري الاحتفال بالنصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا

بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا