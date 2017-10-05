مذيعة تظهر وعلى وجهها آثار اعتداء: «زوجي ضربني» (فيديو)

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ظهرت مذيعة قناة «الحدث اليوم»، منال أغا، مساء اليوم الخميس، في برنامجها «سمك لبن تمر هندي»، وعلى وجهها آثار اعتداء بدني، قائلة إنه بفعل زوجها.

وقالت أغا، «أنا بعتذرلكم وبأكد إني فكرت كتير قبل ما أعمل الحلقة دي، بس الحقيقة إننا لازم نواجه.. ربنا قال الزواج مودة ورحمة، مقلش إهانة وضرب وكسرة نِفس».

أضافت: «محدش قال أبدًا إني خناقة في البيت بيني وبين زوجي تكون نهايتها كده، وأكيد مش أنا لوحدي في البلد دي كده، لحد امتى هنفضل نتعرض للعنف والضرب ونسكت؟».

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وعقب فاصل إعلاني؛ ظهرت المذيعة مرة أخرى، وآثار الاعتداء مُختفية، قائلةً: «الشكل اللي شوفتوني بيه مكنش حقيقي، لكن شوفوا إزاي بشوية مكياج قدرنا نغير الحقائق، وهذا ما تصنعه السينما حينما تستخدم المكياج في سياق آخر غير التجميل».