مُعلم من ذوي الاحتياجات الخاصة يُضرب عن الطعام لنقله بالغربية (صور)

التحرير

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سادت حالة من الغضب بين معلمي مدرسة كفر الزيات الصناعية بنات، عقب قرار الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، نقل بعضهم إلي مدينة قطور، ما وصفوه بـ"التعنت" و"التعسف" ضدهم.

ودخل عادل جلال أحمد فايد 55 سنة، معلم فني زخرفية بالمدرسة، في إضراب عن الطعام استمر لما يزيد على 12 ساعة، داخل المدرسة عقب صدور القرار، ما أدي إلي تدهور حالته الصحية، ونقله إلى المستشفي العام بواسطة سيارة إسعاف.

وقال فايد في تصريحات خاصة لـ"التحرير" إن محسن عبده القائم بأعمال موجه عام الزخرفة، أصدر قرار تعسفيًا بندبه إلي مدرسة قطور الصناعية، رغم معاناته من إعاقته بالقدم، ومرض القلب، وأمراض أخري بالصدر.

وأشار المضرب عن الطعام، إلى أنه لجأ لوكيل وزارة التربية والتعليم، لم يكترس بحالتي، وأهمل شكواي، وانصرف عني قائلًا: "مش فاضي أنا رايح للمحافظ"، موضحًا أنه لم يراع ظروفي الإنسانية القاسية، ما دفعني للإضراب عن الطعام.

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وتابع: "ظللت مضربًا عن منذ أمس الأربعاء 8 صباحًا حتى 10 مساءً في نفس اليوم، ما أصابني بوعكة صحية ونقلت لمستشفى كفر الزيات، وبدلا من بحث مشكلتي حرروا لي محضرًا، واصطحبوني إلى مركز الشرطة لإقرار إنهاء إضرابي، ورغم وعدهم لي بإلغاء الندب، فلم يحدث حتى الآن".

وناشد فايد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، سرعة التدخل لحل مشكلته؛ مراعاة لظروفه الإنسانية.

من جانبه، أوضح الجوهري سراج مدير إدارة كفر الزيات التعليمية، أن أمر الندب الصادر بشأن "فايد" وزملائه قرار لم يحمل أي نوع من التعنت، لافتًا إلى إن وكيل الوزارة تدخل لحل مشكلته.

وأضاف سراج، أن إضرابه عن الطعام داخل المدرسة مرفوض، وهناك طرق أخرى للتعبير عن مطالبه، منها اللجوء إلى الشؤون القانونية أو النيابة الإدارية، مشددًا على أنه بالفعل صاحب ظروف مرضية قاسية، وستوضع مشكلته في الاعتبار.