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مدحت عبد الهادي يقود تدريبات خاصة للمدافعين في الزمالك

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مدحت عبد الهادي يقود تدريبات خاصة للمدافعين في الزمالك مدحت عبد الهادي يقود تدريبات خاصة للمدافعين في الزمالك

التحرير

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شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي اليوم الخميس، تدريبات خاصة من قبل مدحت عبدالهادي المدرب المساعد للفريق، للمدافعين محمد مجدي ومحمود حمدي «الونش» ومحمود علاء.

كما خاض حراس مرمى الفريق، محمود عبدالرحيم «جنش» وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف، تدريبات شاقة، اليوم الخميس، تحت قيادة أيمن طاهر مدرب الحراس.

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ويغيب الحارس الأساسي للفريق أحمد الشناوي، لانضمامه لمعسكر الوطني، لخوض مباراة الكونغو في تصفيات 2018.

وينتظم الزمالك في معسكر مغلق يستمر لمدة 6 أيام يخوض خلاله مباراتين وديتين أمام الطلائع والسكة استعدادًا لمواجهة طنطا بالدورى العام 13 أكتوبر.

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التحرير

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