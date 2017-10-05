مران الزمالك| محاضرة فنية من «نيبوشا» للاعبين.. وتدريبات خاصة لـ«حفني»

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بدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الخميس، بالجري حول أرضية الملعب، لمدة 20 دقيقة. عقب محاضرة فنية سريعة من المونتنيجري نيبوشا المدير الفني للفريق.

وقسم نيبوشا اللاعبين، خلال تدريب الفريق اليوم، إلى مجموعتين مجموعة قادها المدير الفني للفريق، ومجموعة أخرى قادها طارق يحيي المدرب العام للفريق، للتدريب على بعض الجمل التكتكية وحفظها.

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وينتظم الزمالك في معسكر مغلق يستمر لمدة 6 أيام يخوض خلاله مباراتين وديتين أمام الطلائع والسكة استعدادًا لمواجهة طنطا بالدورى العام 13 اكتوبر