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مصطفى فتحي يغيب عن مواجهة الكونغو

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مصطفى فتحي يغيب عن مواجهة الكونغو مصطفى فتحي يغيب عن مواجهة الكونغو

التحرير

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كشف الجهاز الطبي للمنتخب الوطني عن صعوبة لحاق مصطفى فتحي لاعب التعاون السعودي، بمباراة أمام الكونغو المقرر لها يوم الأحد المقبل، في الجولة الخامسة لتصفيات بروسيا 2018.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب أنه يعاني من شد في الوتر أسفل عضلة الفخذ، ستحرمه من المشاركة في المباراة المرتقبة للفراعنة، وقام الجهاز الطبي بإبلاغ الجهاز الفني بذلك خلال مران اليوم.

وكان المنتخب الوطني عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ (28 عامًا)، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة. 

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  واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

ويحتاج أحفاد الفراعنة إلى الفوز في مباراة الكونغو، إضافة إلى تعثر أوغندا أمام غانا في نفس الجولة، حتى يضمن الصعود إلى المونديال رسميًا

 

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التحرير

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