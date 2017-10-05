حالة من الذعر تنتاب ركاب مترو الأنفاق بباريس بعد انفجار كابل كهربائي
حالة من الذعر تنتاب ركاب مترو الأنفاق بباريس بعد انفجار كابل كهربائي
09:00 م الخميس 05 أكتوبر 2017
ارشيفية
باريس - أ ش أ
انتاب ركاب مترو الانفاق بباريس، اليوم الخميس، حالة من الذعر؛ جراء انفجار كابل كهربائي عند منطقة لاديفونس بالضاحية الباريسية.
ودعت الهيئة المستقلة للنقل في باريس ومديرية (هو-دوسين) المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى عدم الذعر أو القلق وذلك في الوقت الذي تشهد فيه فرنسا تهديدا إرهابيا متزايدا.
وأوضحت الهيئة، أن العطل الكهربائي أحدث صوتا كبيرا بلا خطورة على المسافرين، وأنه لم يقع أي إطلاق نار، فيما أفادت وسائل إعلام فرنسية باضطراب شديد في حركة المترو الرابط بين ضواحي باريس.
وذكر شهود عيان أنهم رأوا بعض ركاب المترو في حالة بكاء وآخرون يهرولون.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
متحدث فرنسي يدافع عن ماكرون بسبب كلمة عامية
-
إغلاق مسجد ومركز لصلاة المسلمين في فرنسا
-
رئيس الوزراء العراقي: تحرير الحويجة انتصار للعالم بأكمله
-
وزير الخارجية يتوجه لفرنسا لدعم ترشيح خطاب لرئاسة اليونسكو
إعلان
إعلان