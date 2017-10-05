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أمن الدولة السعودي: انتحاري تابع لداعش يفجر نفسه بالرياض

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مصراوي Masrawy

أمن الدولة السعودي: انتحاري تابع لداعش يفجر نفسه بالرياض

08:59 م الخميس 05 أكتوبر 2017

أمن الدولة السعودي: انتحاري تابع لداعش يفجر نفسه بالرياض

قوات الامن السعودي

القاهرة – (مصراوي)

قال جهاز "رئاسة أمن الدولة" في المملكة العربية ، اليوم الخميس، إنها ضبطت خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش في الرياض. وأضاف أن مسلح من التنظيم الإرهابي فجر نفسه في استراحة حاصرتها قوات الأمن.

وذكرت قناة السعودية إن العملية كانت استباقية وتم خلالها الإطاحة بخلية إرهابية.

وبحسب قناة العربية السعودية، أعلن الجهاز القبض على 5 أشخاص ومقتل اثنين أخرين ومداهمة 3 مواقع للخلية المرتبطة بتنظيم داعش في الرياض.

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