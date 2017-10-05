أمن الدولة السعودي: انتحاري تابع لداعش يفجر نفسه بالرياض
أمن الدولة السعودي: انتحاري تابع لداعش يفجر نفسه بالرياض
08:59 م الخميس 05 أكتوبر 2017
قوات الامن السعودي
القاهرة – (مصراوي)
قال جهاز "رئاسة أمن الدولة" في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، إنها ضبطت خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش في الرياض. وأضاف أن مسلح من التنظيم الإرهابي فجر نفسه في استراحة حاصرتها قوات الأمن.
وذكرت قناة الإخبارية السعودية إن العملية كانت استباقية وتم خلالها الإطاحة بخلية إرهابية.
وبحسب قناة العربية السعودية، أعلن الجهاز القبض على 5 أشخاص ومقتل اثنين أخرين ومداهمة 3 مواقع للخلية المرتبطة بتنظيم داعش في الرياض.
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