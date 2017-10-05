غدًا .. سامح شكري يلتقي وزير الخارجية الفرنسي

باريس - أ ش أ

أعلنت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية أن الوزير جون ايف لودريان سيلتقي غدًا الجمعة، وزير الخارجية سامح شكري الذي استهل اليوم زيارة إلى فرنسا.

ومن المتوقع أن يبحث الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق.

يشار إلى أن زيارة سامح شكري لباريس تأتي لدعم المرشحة المصرية السفيرة مشيرة خطاب قبل أيام قليلة من انتخابات اليونسكو على منصب المدير العام للمنظمة.