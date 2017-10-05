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تعرف على تشكيل ألمانيا لمواجهة أيرلندا الشمالية في لقاء الصعود للمونديال

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تعرف على تشكيل ألمانيا لمواجهة أيرلندا الشمالية في لقاء الصعود للمونديال تعرف على تشكيل ألمانيا لمواجهة أيرلندا الشمالية في لقاء الصعود للمونديال

التحرير

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كشف يواكيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، عن التشكيل الرسمي الذي يستعد لمواجهة أيرلندا الشمالية، بالجولة التاسعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018 المُقام في .

وجاء تشكيل ألمانيا على النحو التالى:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: كيميتش، بواتنج، هوملز، بلاتنهارت

خط الوسط: رودي، كروس؛ جوريتسكا

خط الهجوم: مولر، دراكسلر؛ فاجنر

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ويحتل الألمانى صدارة المجموعة الثالثة بـ24، بفارق 5 نقاط عن أيرلندا الشمالية، وسيصعد المنتخب الألماني لكأس العالم رسميًا في حالة الفوز اليوم.

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التحرير

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