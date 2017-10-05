تعرف على تشكيل ألمانيا لمواجهة أيرلندا الشمالية في لقاء الصعود للمونديال

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كشف يواكيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، عن التشكيل الرسمي الذي يستعد لمواجهة أيرلندا الشمالية، بالجولة التاسعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018 المُقام في روسيا.

وجاء تشكيل ألمانيا على النحو التالى:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: كيميتش، بواتنج، هوملز، بلاتنهارت

خط الوسط: رودي، كروس؛ جوريتسكا

خط الهجوم: مولر، دراكسلر؛ فاجنر

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ويحتل المنتخب الألمانى صدارة المجموعة الثالثة بـ24، بفارق 5 نقاط عن أيرلندا الشمالية، وسيصعد المنتخب الألماني لكأس العالم رسميًا في حالة الفوز اليوم.