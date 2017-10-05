«ليفاندوفسكي» يقود بولندا للفوز بسداسية على أرمينيا بـ«تصفيات روسيا 2018»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

فاز منتخب بولند على نظيره منتخب أرمينيا بسداسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم الليلة على ملعب هانج جيبات ستاديوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة بتصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وأحرز أهداف منتخب بولندا كلاً من اللاعب كامل جروشيسكي في الدقيقة الـ2، قبل أن يسجل اللاعب ليفاندوفسكي الهدف الثاني فى الدقيقة الـ18، وعاد اللاعب ذاته وأحرز الثالث في الدقيقة الـ25، قبل أن يحرز اللاعب هوفهانيس هامباردزوميان هدف تقليص الفارق لمنتخب أرمينيا فى الدقيقة الـ39 من عمر المباراة.

وأكمل اللاعب جاكون بواشتشيكوفسكي أهداف بولندا بعد إحرازه رابع الأهداف فى الدقيقة الـ58، وعاد ليفاندوفسكي وأحرز الهدف الخامس لفريق والثالث له فى الدقيقة الـ64، قبل أن يضع رافال فولسكي سادس الأهداف فى الدقيقة الـ89 من عمر المباراة.

شاهد أيضا

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد بولندا إلى النقطة الـ22 بالمركز الأول، بينما تجمد رصيد أرمينيا عند النقطة الـ6 بالمركز الخامس بجدول ترتيب المجموعة.

وفى الجولة ذاتها فاز منتخب التشيك على نظيره إذربيجان بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيد إلى النقطة الـ12 بالمركز الثالث، بينما تجمد رصيد إذربيجان عند النقطة الـ10 فى المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة.